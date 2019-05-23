2019-05-23T11:32:44+03:00
Общество

В Самарской области чиновникам предложили выплачивать пособия до их выхода на пенсию

Доплаты хотят назначить за особые заслуги перед регионом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Законопроект внесли региональные власти в Самарскую губернскую думуЗаконопроект внесли региональные власти в Самарскую губернскую думу
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В Самарскую губернскую думу поступил законопроект о доплатах к пенсиям чиновников, которые еще не достигли пенсионного возраста. Региональное правительство предложило назначать пособия тем госслужащим, которые имеют выслугу лет и особые заслуги перед регионом.

Данный законопроект предусматривает для чиновников отсрочку действия закона о повышении пенсионного возраста, который начал действовать с 1 января 2019 года. Напомним, что теперь право на получение пенсии имеют мужчины, которые достигли 65 лет, и женщины, достигшие 60 лет. Но есть переходный период. Так, в этом году право на получение страховой пенсии по старости будут иметь мужчины, которым исполнился 61 год, и женщины, достигшие 56 лет, а в 2020 году — 62 и 57 лет соответственно.

Самарский законопроект предусматривает назначение пенсии по старости тем людям, которым с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года достигнут 60 и 55 лет. Этот же закон региональные власти хотят применить и по отношению к чиновникам, которые имеют особые заслуги перед Самарской областью. В ближайшее время документ рассмотрят на заседаниях Самарской губернской думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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