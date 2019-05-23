2019-05-23T12:58:01+03:00
Происшествия

В Самарской области пенсионер попался на незаконной ловле рыбы сетью

Ущерб от действий мужчины составил 8 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Рыбак успел незаконно поймать сорогу, карася, густеру и красноперкуРыбак успел незаконно поймать сорогу, карася, густеру и красноперкуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области полицейские задержали еще одного браконьера. Он незаконно ловил рыбу сетью в Дубовском заливе острова Малая Косица в Безенчукском районе.

- Задержанным оказался ранее не судимый 65-летний житель Самары. Рыбу он ловил на лодке недалеко от села Кануевка в местах нереста и миграционных путей. Он успел поймать сорогу, карася, густеру и красноперку, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, ущерб от действий пенсионера составил 8 тысяч рублей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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