В Самарской области пенсионер попался на незаконной ловле рыбы сетью

СЕГОДНЯ 11:44 2019-05-23T12:58:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области полицейские задержали еще одного браконьера. Он незаконно ловил рыбу сетью в Дубовском заливе острова Малая Косица в Безенчукском районе.

- Задержанным оказался ранее не судимый 65-летний житель Самары. Рыбу он ловил на лодке недалеко от села Кануевка в местах нереста и миграционных путей. Он успел поймать сорогу, карася, густеру и красноперку, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, ущерб от действий пенсионера составил 8 тысяч рублей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экологическая катастрофа? Синоптики и экологи о том, чем обернется обмеление Волги после весенних сбросов воды 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU