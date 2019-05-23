2019-05-23T12:30:19+03:00
Общество

В Самаре на базе СамГУПС пройдет международная научно-практическая конференция «Самара цифровая»

Она состоится 30 мая
Вера ЦЫГАНКОВА
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Проректор по научно работе и инновациям СамГУПС Максим ГаранинПроректор по научно работе и инновациям СамГУПС Максим ГаранинФото: Альберт ДЗЕНЬ
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30 мая в Самарском государственном университете путей сообщения состоится международная научно-практическая конференция «Самара цифровая». СамГУПС объективно уже второй раз становится площадкой этого важного научного события. Об этом рассказал проректор по научно работе и инновациям университета Максим Гаранин в пресс-центре «Комсомольской правды – Самара».

- На базе нашего университета открыты пять НИИ. Это институт человека, где мы реализуем проекты в области искусственного интеллекта, НИИ космоса, институт транспорта - наше основное направление, институт энергии (газомоторное топливо, альтернативные виды топлива, солнечная энергия, ветровая энергия). И пятый наш НИИ - это институт города, где мы реализуем разные проекты, в том числе и вопросы Цифрового города. Эти разработки мы как раз планируем продемонстрировать на конференции «Самара цифровая», – сказал Максим Гаранин.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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