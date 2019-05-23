2019-05-23T12:42:13+03:00
Происшествия

Дело француза, который пытался дать взятку полицейскому в Тольятти, передали в суд

По версии следователей, иностранец нарушил режим пребывания в России и поэтому решил подкупить стража порядка
Анастасия ФИЛАТОВА
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В ближайшее время иностранец окажется на скамье подсудимыхВ ближайшее время иностранец окажется на скамье подсудимыхФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Тольятти правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении учителя из Франции Гурвана ле Галля, которого подозревают в покушении на дачу взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, 21 марта иностранец, находясь в патрульном автомобиле, попытался передать 15 тысяч рублей сотруднику ППС. Деньги якобы предназначались для того, чтобы полицейский не привлек его к ответственности за нарушение режима пребывания в нашей стране. Брать незаконное вознаграждение полицейский не стал. Сразу после этого француз был задержан.

Отметим, что через некоторое время Гурвану ле Галлю была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Данное решение очень возмутило его знакомых, которые даже опубликовали в соцсетях фотографии француза с призывами его отпустить. Они не верили, что их знакомый, который работал детским аниматором и некогда преподавал в одном из вузов, мог нарушить закон.

В настоящее время следователи передали уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением на рассмотрение в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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