2019-05-23T12:43:40+03:00
Спорт

Пляжные «Крылья Советов» проиграли «Спартаку» 0:3 на старте чемпионата России

А сегодня самарцев ждет противостояние с «Кристаллом» из Санкт-Петербурга
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: beachsoccer.ruФото: beachsoccer.ru
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В Москве стартовал чемпионат России по пляжному футболу. В первом туре самарские «Крылья Советов» уступили московскому «Спартаку» 0:3. Голами у красно-белых отметились Шкарин, Баженов и Раскин.

- Мы совсем недавно начали тренироваться вместе, да и «Спартак» очень сильная команда. Мы чуть-чуть потренируемся, и тогда можно будет делать выводы. Впереди много серьезных матчей, я думаю, что мы еще наладим нужное взаимопонимание, - приводит слова игрока «КС» Фелипе beachsoccer.ru.

Сегодня, 23 мая, «Крылья» сыграют с петербургским «Кристаллом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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