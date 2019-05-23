2019-05-23T12:54:28+03:00
Происшествия

В Самаре сотрудник сотовой компании попался на нарушении тайны звонков клиента

На мужчину завели уголовное дело
Анастасия ФИЛАТОВА
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Представитель мобильного оператора незаконно получил сведения о звонках абонента и передал их другим лицамПредставитель мобильного оператора незаконно получил сведения о звонках абонента и передал их другим лицамФото: Архив "КП"
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В Промышленном районе Самары следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника компании сотовой связи. Мужчину подозревают в том, что он нарушил тайну переписки и телефонных переговоров клиента.

- В феврале этого года специалист офиса продаж и обслуживания незаконно скопировал и распечатал информацию о телефонных соединениях одного из абонентов. При этом судебного решения и согласия клиента у него не было, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, сотрудник сотовой компании предоставил полученную незаконным путем информацию третьим лицам, чем нарушил конституционное право человека на тайну звонков и переписки. В настоящее время расследование уголовного дела по факту произошедшего продолжается. Мужчине грозит наказание от штрафа в 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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