Гандболистки «Лады» Полина Ведехина, Елена Уткина, Полина Горшкова и Дарья Дмитриева могут перейти в новый клуб ЦСКА
Четыре гандболистки тольяттинской «Лады» могут этим летом покинуть клуб. Полина Ведехина, Елена Уткина, Полина Горшкова и Дарья Дмитриева могут пополнить состав нового гандбольного клуба ЦСКА, который в следующем сезоне будет выступать в Суперлиге. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Василия Конова. Однако официально эту информацию не подтвердили.
Кроме игроков «Лады» «армейцы» могут пополнить свой состав гандболистками «Динамо-Синары», «Кубани» и «Ростов-Дона».
Напомним, в этом сезоне «Лада» заняла второе место в чемпионате России по гандболу среди женщин. В финале тольяттинки уступили «Ростов-Дону».
ИСТОЧНИК KP.RU