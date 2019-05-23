Гандболистки «Лады» Полина Ведехина, Елена Уткина, Полина Горшкова и Дарья Дмитриева могут перейти в новый клуб ЦСКА

СЕГОДНЯ 13:22 2019-05-23T13:48:58+03:00

Пока это только на уровне слухов, официального подтверждения информации нет

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Четыре гандболистки тольяттинской «Лады» могут этим летом покинуть клуб. Полина Ведехина, Елена Уткина, Полина Горшкова и Дарья Дмитриева могут пополнить состав нового гандбольного клуба ЦСКА, который в следующем сезоне будет выступать в Суперлиге. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Василия Конова. Однако официально эту информацию не подтвердили.

Кроме игроков «Лады» «армейцы» могут пополнить свой состав гандболистками «Динамо-Синары», «Кубани» и «Ростов-Дона».

Напомним, в этом сезоне «Лада» заняла второе место в чемпионате России по гандболу среди женщин. В финале тольяттинки уступили «Ростов-Дону».

ИСТОЧНИК KP.RU