В Самаре начали косить траву

СЕГОДНЯ 13:23 2019-05-23T13:25:51+03:00

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В Самаре начались сезонные работы по покосу травы. В этом году они стартовали на 2 недели раньше обычных сроков, потому что после тепла и продолжительных дождей начала активно расти трава.

- Общая площадь покоса составит более 1600 га. Вдоль дорог, в парках, скверах, на бульварах и набережных сорную траву будут ликвидировать муниципальные предприятия, на придомовых территориях - УК, ТСЖ и ЖСК, а на пустырях работы будут организовывать районные администрации, - сообщили в мэрии Самары.

По словам специалистов, в первом этапе покоса, который прошел на 20% территорий, задействованы около 400 работников. Траву они срезают с помощью триммеров. После «стрижки» траву собирают в мешки и отправляют на полигоны. Ко второму этапу покоса специалисты приступят в конце мая — начале июня, а при необходимости проведут работы еще и осенью.

Отметим, что жители города могут направить обращения по поводу покоса сорной травы по следующим адресам: в диспетчерскую департамента городского хозяйства и экологии по телефонам: 266-54-54, 266-56-17; в районные администрации; через соцсети. Те управляющие компании, которые не будут вовремя реагировать на обращения граждан, будут привлекать к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU