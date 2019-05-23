Работают ли в Самаре антитабачные законы

СЕГОДНЯ 13:35 2019-05-23T13:35:19+03:00

На этот вопрос ответят специалисты на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню без табака

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24 мая в 12.00 в Пресс-центре "Комсомольской правды" состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню без табака.

Будут обсуждаться вопросы: насколько снизилось потребление табака в Самаре и области за последний год в результате принятия антитабачных законов? Сколько сегодня составляет штраф за курение в общественных местах? Могут ли запретить электронные сигареты?

Врачи расскажут, во сколько раз курение увеличивает риск появления сердечно-сосудистых заболевания, в т.ч. инфарктов, инсультов и болезней дыхательной системы? Насколько высока вероятность того, чтобы многолетнее курение провоцирует развития онкологических болезней? Где и как самарцам помогут бесплатно расстаться с вредной привычкой?

ИСТОЧНИК KP.RU