В Самаре хотят провести шествие, посвященное мусорной реформе
В городскую администрацию подано соответствующее уведомление
Акцию собираются провести на проспекте ЛенинаФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Самаре хотят провести очередную акцию, посвященную мусорной реформе. Предполагается, что она состоится в начале лета. Об этом сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
- Планируется провести марш по проспекту Ленина 8 июня. Подано соответствующее уведомление в городскую мэрию, - отметил парламентарий.
Состоится ли акция, пока не известно. Администрация Самары еще не ответила на заявку о проведении мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU