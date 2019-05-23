Дети выходца из Новокуйбышевска Леонида Михельсона стали одними из богатейших наследников России

СЕГОДНЯ 14:08 2019-05-23T15:14:17+03:00

Недавно дочь Леонида Михельсона пошла по его стопам и занялась бизнесом

У бизнесмена двое детей: дочь и сын. Каждый из них может унаследовать по 12,2 млрд долларов

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Дети почетного жителя Новокуйбышевска Леонида Михельсона, который является основным владельцем компаний «Новатэк» и «Сибур», стали одними из богатейших наследников России по версии Forbes. Они заняли вторую строчку рейтинга.

Всего у самого богатого человека России двое детей: 27-летняя Виктория Михельсон и 4-летний сын. По данным издания, каждый из них может унаследовать по 12,2 млрд долларов состояния отца.

Виктория Михельсон с 2016 года входит в попечительский совет New Museum. Недавно она занялась бизнесом. С лета 2018 года девушка является единственным собственником строительной компании «Нова» - подрядчика «Новатэка». Что касается ее брата, то о нем информации почти нет.

ИСТОЧНИК KP.RU