Дети выходца из Новокуйбышевска Леонида Михельсона стали одними из богатейших наследников России
Дети почетного жителя Новокуйбышевска Леонида Михельсона, который является основным владельцем компаний «Новатэк» и «Сибур», стали одними из богатейших наследников России по версии Forbes. Они заняли вторую строчку рейтинга.
Всего у самого богатого человека России двое детей: 27-летняя Виктория Михельсон и 4-летний сын. По данным издания, каждый из них может унаследовать по 12,2 млрд долларов состояния отца.
Виктория Михельсон с 2016 года входит в попечительский совет New Museum. Недавно она занялась бизнесом. С лета 2018 года девушка является единственным собственником строительной компании «Нова» - подрядчика «Новатэка». Что касается ее брата, то о нем информации почти нет.
ИСТОЧНИК KP.RU