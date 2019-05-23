В Самаре увеличат число автобусов на маршруте № 45

СЕГОДНЯ 14:58 2019-05-23T15:46:21+03:00

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В Самаре скорректируют работу автобусного маршрута № 45, который курсирует от автостанции Аврора до поселка Жигулевские сады. Изменения решили внести после обращении горожан. По их словам, в будни на этом маршруте работают 5 автобусов, а по субботам и воскресеньям - только 3. В выходные интервал их движения заметно увеличивается, поэтому добраться до центра города становится довольно проблематично.

- Мы хотим, чтобы последний рейс уходил с 18 километра не в 20:30, а хотя бы в 21:30, потому что люди работают до 21:00 и не успевают на этот автобус, чтобы доехать до дома, - обратились жители поселка Жигулевские сады к главе Самары Елене Лапушкиной.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, до конца июня на маршрут № 45 добавят еще один автобус в будние дни и в воскресенье. Также будет продлено время работы маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU