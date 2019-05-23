Самарские миротворцы получат новейшие комплексы радиоразведки «Торн-МДМ»
Самарских военных до конца года оснастят новейшим оборудованием — автоматизированными подвижными комплексами радиоразведки «Торн-МДМ». Технику получит единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, которая находится под Самарой.
- Комплексы предназначены для поиска, анализа и регистрации сигналов в диапазонах до 3000 МГц, а также пеленгования и определения мест их источников, находящихся на удалении до 70 км, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
По словам военных, новейшие комплексы «Торн-МДМ» позволят значительно увеличить возможности сбора развединформации в буферных зонах между противоборствующими сторонами.
ИСТОЧНИК KP.RU