В Тольятти водитель «Калины» сбил на «зебре» 11-летнего мальчика
Автомобилист не уступил дорогу ребенку, хотя тот шел на зеленый сигнал светофора
Фото: отдел ГИБДД Тольятти
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В среду, 22 мая, примерно в 19 часов на улице Дзержинского в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Там водитель автомобиля «Лада Калина» сбил 11-летнего пешехода.
- Водитель отечественного автомобиля наехал на ребенка при выезде с парковочной площадки на улицу Дзержинского. Мальчик в этот момент пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.
В результате случившегося ребенок получил различные травмы. Ему понадобилась помощь медиков. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU