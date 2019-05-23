Жителей Самарской области вновь предупреждают о грозе и сильном ветре

СЕГОДНЯ 15:58 2019-05-23T16:42:59+03:00

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В Самарской области вновь ожидаются неблагоприятные погодные условия. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу и ветер с порывами до 15-18 м/с.

- Осадки в виде дождя и гроза ожидаются с 19 часов 23 мая до 19 часов 24 мая. Температура воздуха ночью составит +9...+14 °С, а днем +14...+19 °С, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области советует жителям не выходить из зданий; не оставлять детей без присмотра; не ходить возле стен домов, ЛЭП, деревьев, рекламных щитов. Водителям рекомендуют поставить машины в гараж или парковать их вдали от деревьев. Тех автомобилистов, которых непогода застанет за рулем, призывают быть осторожнее и не лихачить на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU