Рассыпался до 4 этажа: в Тольятти в жилом доме после пожара разнесло мусоропровод

СЕГОДНЯ 16:45 2019-05-23T16:46:33+03:00

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Днем в четверг, 23 мая, в Автозаводском районе Тольятти произошло необычное происшествие. Там в доме № 25 на улице Свердлова загорелся, а потом и взорвался мусоропровод. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Не знаю, как так вышло, но мусоропровод рассыпался до 4 этажа. Это в 12 подъезде произошло, - рассказал один из жильцов дома.

По словам жильцов дома, мусоропровод рассыпался до 4 этажаФото: vk.com

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, вызов по этому адресу действительно поступал. Дежурный принял сообщение о ЧП в 15:43. На место происшествия выезжали 4 пожарных и 1 спецмашина. По данным оперативного ведомства, в мусоросборнике на площади 1 квадратный метр горел мусор. Возгорание удалось потушить в 15:51. В настоящее время причины случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU