2019-05-23T18:11:44+03:00
Происшествия

В Самарской области в аварии пострадала пенсионерка

В Тольятти две иномарки «Черри» и «Ниссан Альмера» не поделили дорогу.
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Авария произошла в Ставропольском районе регионаАвария произошла в Ставропольском районе регионаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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23 мая в Ставропольском районе Самарской области произошло крупное ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области. В Тольятти две иномарки «Черри» и «Ниссан Альмера» не поделили дорогу.

- 79-летний водитель «Ниссан Альмера» двигался по улице Борковской вдоль дач в направлении трассы Тольятти – Хрящевка. На повороте мужчина не пропустил автомобиль «Черри». За рулем был 39-летний водитель, который ехал навстречу, - прокомментировали в правоохранительных органах.

Не обошлось без пострадавших. В результате аварии госпитализировали 73-летнюю пассажирку «Ниссан Альмера». По факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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