"Здоровых деревьев больше": экологи обследуют сквер возле храма Кирилла и Мефодия

СЕГОДНЯ 19:05 2019-05-23T19:05:31+03:00

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В четверг, 23 мая, экологи общественной организации "Самарская Зеленая лига" приступили к обследованию деревьев в овраге возле храма Кирилла и Мефодия на Барбошиной поляне. Ранее жители возмутились, что там в рамках благоустройства территории собираются вырубить 354 дерева. Они не поверили городским властям, которые утверждали, что речь идет только об аварийных растениях. По данным экологов сомнения обоснованы.

Рубить не дадим! Власти Самары обещают благоустроить парк возле храма Кирилла и Мефодия, жители просят оставить лес 00:00 00:00

- Там больше здоровых деревьев. Пока мы обследовали лишь небольшую часть растений на этой территории, но уже нашли 94 здоровых красивых дерева, и только 10 аварийных, - это замечательный лес, - рассказал в эфире радио "КП-Самара", - активист "Зеленой Лиги" Станислав Брюхов.

Однако, по словам представителя департамента городского хозяйства и экологии Алексея Старостина, данные экологов не противоречат заключениям администрации.

- Речь идет о расчистке от аварийных деревьев и сухой поросли не только оврага, а гораздо большей территории в границах улиц Солнечной, Ново-Садовой, проспекта Кирова и до домов. Поэтому те 350 деревьев, которые планировалось убрать, это ориентировочно 30% от всех деревьев сквера. И срубить планировали только аварийные и больные растения. К тому же это необходимо, чтобы обеспечить доступ техники для уборки строительного мусора, который скопился в овраге, - объяснил в эфире радио "КП-Самара" Алексей Старостин.

В этом и жители, и экологи и городские власти единодушны: овраг возле храма и сквер необходимо очистить от мусора. Что же касается сохранения деревьев, то этот вопрос, по словам общественников, будет обсуждаться в субботу, 25 мая, на встрече жителей с главой города Еленой Лапушкиной.

ИСТОЧНИК KP.RU