2019-05-23T20:01:10+03:00
Общество

Статистика: в Самарской области учителя получают больше 30 тысяч рублей

В четвертом квартале 2018 года работники сферы образования получали меньше
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Зарплата педагогов вырослаЗарплата педагогов вырослаФото: Архив "КП"
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В Самарской области увеличилась зарплата педагогов. К такому мнению пришлю во время заседания комитета по образованию и науке Самарской губернской думы.

— За три месяца 2019 года средняя зарплата школьных учителей в регионе составила 30 858 рублей. В детских садах воспитатели заработали 28 392 рубля, а преподаватели ссузов — 31 467 рублей, — прокомментировала главный консультант управления ресурсного обеспечения образования и бюджетного планирования Министерства образования и науки региона Светлана Ельчанинова.

Педагоги сферы дополнительного образования оказались самыми богатыми. Они получают аж 31 647 рублей.

В четвертом квартале 2018 года работники сферы образования получали меньше. Их средняя зарплата была в диапазоне 27 914 – 30 887 рублей.

Ранее врач-травматолог из Тольятти Алексей Карчинский показал несоответствие средних зарплат реальным. Он выложил в соцсети расчетку с зарплатой в 13 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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