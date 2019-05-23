В Самарской области ликвидируют два полигона химических отходов

СЕГОДНЯ 21:56 2019-05-23T21:56:32+03:00

Речь идет о полигоне в Рождествено и о территории бывшего завода химикатов в Чапаевске.

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В Самарской области рекультивируют два полигона химических отходов. Такое решение озвучил на заседании общественного совета по экологической безопасности министр лесного хозяйства Самарской области Александр Ларионов. Речь идет о полигоне в Рождествено и о территории бывшего завода химикатов в Чапаевске.

- Будет проведена ликвидация двух объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу Волге. Юудет проведена рекультивация территории площадью более 40 га в Рождествено, на которой несанкционированно размещались отходы производства этилового спирта. Также будет проведена рекультивация территории бывшего ОАО «Средневолжский завод химикатов» в Чапаевске площадью 155 га, - сообщил министр.

Все это должно произойти до 2024 года. Всего на решение экологических проблем потратят 26 миллиардов рублей. Их выделят из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU