2019-05-23T21:56:32+03:00
Общество

В Самарской области ликвидируют два полигона химических отходов

Речь идет о полигоне в Рождествено и о территории бывшего завода химикатов в Чапаевске.
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Полигоны несут угрозу экологии ВолгиПолигоны несут угрозу экологии ВолгиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Самарской области рекультивируют два полигона химических отходов. Такое решение озвучил на заседании общественного совета по экологической безопасности министр лесного хозяйства Самарской области Александр Ларионов. Речь идет о полигоне в Рождествено и о территории бывшего завода химикатов в Чапаевске.

- Будет проведена ликвидация двух объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу Волге. Юудет проведена рекультивация территории площадью более 40 га в Рождествено, на которой несанкционированно размещались отходы производства этилового спирта. Также будет проведена рекультивация территории бывшего ОАО «Средневолжский завод химикатов» в Чапаевске площадью 155 га, - сообщил министр.

Все это должно произойти до 2024 года. Всего на решение экологических проблем потратят 26 миллиардов рублей. Их выделят из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарские чирлидерши с синдромом Дауна победили на Всемирной танцевальной олимпиаде
Статистика: в Самарской области учителя получают больше 30 тысяч рублей
"Здоровых деревьев больше": экологи обследуют сквер возле храма Кирилла и Мефодия
В Самарской области в аварии пострадала пенсионерка
На застройщика проблемной долевки на Димитрова, 74А в Самаре подали в суд о признании его банкротом
Рассыпался до 4 этажа: в Тольятти в жилом доме после пожара разнесло мусоропровод
В Самаре ввели новые правила съемки с коптеров
Жителей Самарской области вновь предупреждают о грозе и сильном ветре
В Тольятти водитель «Калины» сбил на «зебре» 11-летнего мальчика
Самарские миротворцы получат новейшие комплексы радиоразведки «Торн-МДМ»
В Самаре увеличат число автобусов на маршруте № 45
Пьяная сызранка угнала «Приору» у матери друга и попала в ДТП
В Самаре возле многоэтажки на Ново-Садовой нашли труп
Дети выходца из Новокуйбышевска Леонида Михельсона стали одними из богатейших наследников России
В Самаре хотят провести шествие, посвященное мусорной реформе
Работают ли в Самаре антитабачные законы