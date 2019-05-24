2019-05-24T08:18:54+03:00
Происшествия

В Сызрани у предпринимателя нашли партию нелегального спортивного питания

Товар был завезен на территорию России незаконно
Анастасия ФИЛАТОВА
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Предпринимателя привлекли к ответственности за незаконный оборот спортпитанияПредпринимателя привлекли к ответственности за незаконный оборот спортпитания
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В Сызрани местный индивидуальный предприниматель попался на незаконном обороте спортивного питания. Партия специальных продуктов для спортсменов поступила в Россию нелегально.

- У предпринимателя было изъято 20 банок спортивного питания, которые не содержали маркировочных ярлыков на русском языке с информацией о происхождении товара. Кроме того, у мужчины не оказалось документов, подтверждающих факт таможенного декларирования и отнесения товара к специализированному питанию для спортсменов, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

В отношении предпринимателя было возбуждено дело по статье «Нарушение продавцом требований технических регламентов к продукции либо к продукции либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям». По решению Арбитражного суда Самарской области мужчину привлекли к административной ответственности. Сейчас транспортные прокуроры занимаются выяснением каналов поставки этой продукции в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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