2019-05-24T10:01:22+03:00
Спорт

«Крылья Советов» оштрафовали за выход болельщиков на поле во время матча со «Спартаком»

Команде придется заплатить приличную сумму за неподобающее поведение фанатов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Обе команды по итогам матча 29 тура РПЛ получили приличные штрафыОбе команды по итогам матча 29 тура РПЛ получили приличные штрафыФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Самарскую футбольную команду «Крылья Советов» оштрафовали по итогам матча 29 тура РПЛ со «Спартаком». Поводом для этого послужил выход болельщиков на поле во время игры.

- «Крылья Советов» было решено оштрафовать на 150 тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе и массовое появление на поле посторонних лиц, - сообщили в контрольно-дисциплинарном комитете РФС.

Как уточнил глава комитета Артур Григорьянц, болельщики выбегали на поле два раза: первый — в компенсированное время, а второй — уже после матча.

Отметим, что штраф по итогам матча достался и московскому «Спартаку». Команде придется заплатить 150 тысяч рублей за использование и бросание фанатами во время игры пиротехники, а также еще 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды — шесть игроков «Спартака» получили желтые карточки.

Напомним, что матч 29 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Спартак» прошел 18 мая на стадионе «Самара Арена». Он завершился со счетом 1:2 в пользу столичной команды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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