«Крылья Советов» оштрафовали за выход болельщиков на поле во время матча со «Спартаком»
Самарскую футбольную команду «Крылья Советов» оштрафовали по итогам матча 29 тура РПЛ со «Спартаком». Поводом для этого послужил выход болельщиков на поле во время игры.
- «Крылья Советов» было решено оштрафовать на 150 тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе и массовое появление на поле посторонних лиц, - сообщили в контрольно-дисциплинарном комитете РФС.
Как уточнил глава комитета Артур Григорьянц, болельщики выбегали на поле два раза: первый — в компенсированное время, а второй — уже после матча.
Отметим, что штраф по итогам матча достался и московскому «Спартаку». Команде придется заплатить 150 тысяч рублей за использование и бросание фанатами во время игры пиротехники, а также еще 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды — шесть игроков «Спартака» получили желтые карточки.
Напомним, что матч 29 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Спартак» прошел 18 мая на стадионе «Самара Арена». Он завершился со счетом 1:2 в пользу столичной команды.
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ИСТОЧНИК KP.RU