2019-05-24T10:00:16+03:00
Общество

В Самаре 20 чиновников «забыли» указать в декларациях машины, квартиры и банковские счета

Нарушения выявила в ходе проверки городская прокуратура
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Прокуратура нашла нарушения в декларациях чиновников о доходах за 2017 годПрокуратура нашла нарушения в декларациях чиновников о доходах за 2017 годФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре прокуратура поймала чиновников департамента городского хозяйства и экологии на «забывчивости». Муниципальные служащие при подаче декларации о доходах почему-то умолчали о части своего и членов семьи имущества.

- Было установлено, что 20 сотрудников департамента предоставили неполные или недостоверные сведения о своих доходах и доходах семьи за 2017 год. Так, они не указали все находившиеся в собственности объекты недвижимости, транспортные средства, банковские счета и имеющиеся на них средства, - сообщили в прокуратуре Самары.

Сотрудники надзорного ведомства направили в департамент представление с требованием устранить нарушения. По итогам его рассмотрения 18 чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Рубить не дадим! Власти Самары обещают благоустроить парк возле храма Кирилла и Мефодия, жители просят оставить лес

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарском театре оперы и балета пройдет перфоманс с участием танцовщика из Доминиканы
В Самарской области водитель «Газели» сбил насмерть пешехода-нарушителя
В Самаре доцент кафедры Политеха получила условный срок за взятки от студентов
«Крылья Советов» крупно проиграли «Кристаллу» в чемпионате России по пляжному футболу
В Самаре за первый квартал 2019 года вывезли более 4,3 тысяч гаражей и киосков
В Самаре собираются побить рекорд России по количеству приготовленных пицц за сутки в одной пиццерии
«Лада» объявила об уходе Дарьи Дмитриевой и еще 5 гандболисток
В Самаре хотят открыть бесплатную школу для водителей автобусов
Бывший начальник ЦЛРР самарской Росгвардии Дмитрий Сазонов останется под стражей до конца июля
В Самарскую область пытались ввезти 20 тонн «левого» сыра из Казахстана
В Самарской области задержали браконьера, ловившего рыбу в местах нереста
В Новой Самаре около домов посадили 30 новых рябин и каштанов
В Самарской области на площади 150 кв.м полыхали частный дом и баня
В СамГУПС представят новейшие технологии в области цифровизации города
В Самаре у речного вокзала устроят ярмарку сувениров
Первого замглавы Хворостянского района осудили за требование от жителей благотворительных пожертвований