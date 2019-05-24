В Самаре 20 чиновников «забыли» указать в декларациях машины, квартиры и банковские счета

СЕГОДНЯ 08:55 2019-05-24T10:00:16+03:00

Прокуратура нашла нарушения в декларациях чиновников о доходах за 2017 год Фото: Архив "КП"

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В Самаре прокуратура поймала чиновников департамента городского хозяйства и экологии на «забывчивости». Муниципальные служащие при подаче декларации о доходах почему-то умолчали о части своего и членов семьи имущества.

- Было установлено, что 20 сотрудников департамента предоставили неполные или недостоверные сведения о своих доходах и доходах семьи за 2017 год. Так, они не указали все находившиеся в собственности объекты недвижимости, транспортные средства, банковские счета и имеющиеся на них средства, - сообщили в прокуратуре Самары.

Сотрудники надзорного ведомства направили в департамент представление с требованием устранить нарушения. По итогам его рассмотрения 18 чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU