В Самаре 20 чиновников «забыли» указать в декларациях машины, квартиры и банковские счета
В Самаре прокуратура поймала чиновников департамента городского хозяйства и экологии на «забывчивости». Муниципальные служащие при подаче декларации о доходах почему-то умолчали о части своего и членов семьи имущества.
- Было установлено, что 20 сотрудников департамента предоставили неполные или недостоверные сведения о своих доходах и доходах семьи за 2017 год. Так, они не указали все находившиеся в собственности объекты недвижимости, транспортные средства, банковские счета и имеющиеся на них средства, - сообщили в прокуратуре Самары.
Сотрудники надзорного ведомства направили в департамент представление с требованием устранить нарушения. По итогам его рассмотрения 18 чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU