Первого замглавы Хворостянского района осудили за требование от жителей благотворительных пожертвований
Приволжский районный суд вынес приговор первому заместителю главы Хворостянского района, который обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями.
- Было установлено, что в 2016 году чиновник незаконно потребовал от двоих жителей Хворостянского района перечислить благотворительные пожертвования на общую сумму 182 тысячи рублей. Эти деньги были условием того, что эти граждане получат соцвыплаты в рамках госпрограммы «Жилище, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Суд назначил первому замглавы Хворостянского района наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также его на 2 года лишили права работать в госслужбах и органах местного самоуправления. Пока приговор не вступил в законную службу.
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ИСТОЧНИК KP.RU