2019-05-24T09:39:05+03:00
Общество

В Самаре у речного вокзала устроят ярмарку сувениров

Планируется, что она заработает в этом году
Анастасия ФИЛАТОВА
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В этом году сувенирную ярмарку разместят у Речного вокзалаВ этом году сувенирную ярмарку разместят у Речного вокзалаФото: Антон СЕНЬКО
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В Самаре в этом году хотят устроить сувенирную ярмарку. Ее планируется разместить возле речного вокзала. Об этом сообщили в МП «Ярмарки Самары».

- Мы планируем в этом году деятельность сувенирной ярмарки у речного вокзала, - отметили представители муниципального предприятия.

Также они уточнили, что тех предпринимателей, которые занимаются продажей сувенирной продукции, традиционно разместят и на улице Ленинградской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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