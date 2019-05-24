В Самаре у речного вокзала устроят ярмарку сувениров

СЕГОДНЯ 09:37 2019-05-24T09:39:05+03:00

В этом году сувенирную ярмарку разместят у Речного вокзала Фото: Антон СЕНЬКО

Планируется, что она заработает в этом году

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В Самаре в этом году хотят устроить сувенирную ярмарку. Ее планируется разместить возле речного вокзала. Об этом сообщили в МП «Ярмарки Самары».

- Мы планируем в этом году деятельность сувенирной ярмарки у речного вокзала, - отметили представители муниципального предприятия.

Также они уточнили, что тех предпринимателей, которые занимаются продажей сувенирной продукции, традиционно разместят и на улице Ленинградской.

ИСТОЧНИК KP.RU