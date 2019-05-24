2019-05-24T09:48:51+03:00
Общество

В СамГУПС представят новейшие технологии в области цифровизации города

Ректор вуза Иван Андрончев рассказал, как эти технологии помогут сделать Самару умным городом и повлияют на рынок труда
Вера ЦЫГАНКОВА
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Ректор СамГУПС Иван АндрончевРектор СамГУПС Иван АндрончевФото: Альберт ДЗЕНЬ
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30 мая в Самарском государственном университете путей сообщения представят новейшие технологии в области цифровизации города. Как сделать Самару умным городом и как это повлияет на рынок труда, рассказал ректор университета Иван Андрончев в пресс-центре «Комсомольской правды – Самара».

- Это, прежде всего, вопросы нормативного регулирования применения цифровых технологий в Самаре. Второе направление - это подготовка жителей города к работе с цифровыми технологиями. Университет, как базовая площадка, ведет эту работу и будет вести ее и расширять, - отметил Иван Андрончев.

По словам ректора СамГУПС, цифровизация создаст новые рабочие места:

- И обучение персонала предприятий - это тоже очень важно, потому что развитие технологий очень сильно влияет на рынок труда.

По словам Андрончева, университет путей сообщения гарантировано помогает своим выпускникам в трудоустройстве.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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