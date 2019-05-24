В СамГУПС представят новейшие технологии в области цифровизации города
30 мая в Самарском государственном университете путей сообщения представят новейшие технологии в области цифровизации города. Как сделать Самару умным городом и как это повлияет на рынок труда, рассказал ректор университета Иван Андрончев в пресс-центре «Комсомольской правды – Самара».
- Это, прежде всего, вопросы нормативного регулирования применения цифровых технологий в Самаре. Второе направление - это подготовка жителей города к работе с цифровыми технологиями. Университет, как базовая площадка, ведет эту работу и будет вести ее и расширять, - отметил Иван Андрончев.
По словам ректора СамГУПС, цифровизация создаст новые рабочие места:
- И обучение персонала предприятий - это тоже очень важно, потому что развитие технологий очень сильно влияет на рынок труда.
По словам Андрончева, университет путей сообщения гарантировано помогает своим выпускникам в трудоустройстве.
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU