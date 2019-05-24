2019-05-24T09:58:27+03:00
Общество

В Новой Самаре около домов посадили 30 новых рябин и каштанов

Также там высадили кусты спиреи
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Около домов №51 и 53 появились рябины, каштаны и кусты спиреи.Около домов №51 и 53 появились рябины, каштаны и кусты спиреи.
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Микрорайон «Новая Самара» продолжают озеленять. На этой неделе высадили еще 30 деревьев. Около домов №51 и 53 появились рябины, каштаны и кусты спиреи, сообщает управляющая компания «Финстрой-недвижимость».

- Горожан просим об одном: относитесь бережно к новым «жителям» нашего микрорайона, мы в свою очередь будем продолжать заботиться о каждом дереве, кустике и цветочке, - пообещали в УК. - Для того, чтобы наша Самара становился краше, а воздух в ней был чище, мы продолжаем сажать новые деревья. Самое приятное в этой работе, что мы видим активный благодарный отклик самих жителей. Своим примером и ежедневной работой мы демонстрируем заботу к окружающей среде!

Напомним, в апреле во дворах домов микрорайона начали сажать кусты роз, а перед Днем Победы посадили голубые ели и горные сосны. Всего же за последние полтора месяца в Новой Самаре посадили 250 деревьев, кустарников и растений, среди которых можжевельник казацкий, миндаль декоративный, яблони, черемуха краснолистная, ива шаровидная, грецкий орех и т.д.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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