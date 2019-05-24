В Самарской области задержали браконьера, ловившего рыбу в местах нереста
Мужчине грозит крупный штраф или исправительные работы
Мужчина ловил рыбу на лодке с помощью сетиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Безенчукском районе полицейские поймали на реке Ильмень 38-летнего браконьера. Мужчина незаконно ловил рыбу сетью в местах нереста в 100 метрах от села Никольское.
- Полицейские изъяли у мужчины 60 метров рыболовной сети, лодку и улов в виде судаков и карасей, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В отношении рыбака было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Мужчине грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.
ИСТОЧНИК KP.RU