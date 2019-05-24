В Самарскую область пытались ввезти 20 тонн «левого» сыра из Казахстана

СЕГОДНЯ 10:19 2019-05-24T10:19:03+03:00

Таможенники не нашли на товаре необходимых сведений о составе и изготовителей

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Самарские таможенники задержали фуру, которая перевозила около 20 тонн сыра с нарушением требований законодательства Евразийского экономического союза.

- Сыр общим числом 4438 штук лежал в коробках рядами. На тех головках, которые лежали сверху, было указано, что это сыр «Пармезан», произведенный в Казахстане, а вот тот сыр, который лежал снизу, никакой маркировки не имел. Общее количество сыра без информации о наименовании товара, его составе и изготовителе составило 3300 штук, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

По факту произошедшего управление Россельхознадзора по Самарской области возбудило административное дело по статье «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов», санкции которой предусматривают штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Что касается фуры с сыром, то ее вернули обратно в Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU