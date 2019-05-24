В Самаре хотят открыть бесплатную школу для водителей автобусов

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-24T10:43:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре не хватает водителей муниципальных автобусов. На данный момент для бесперебойной работы перевозчика необходимо более 50 человек с правами категории D. В связи с этим в областной столице хотят открыть бесплатную школу для водителей автобусов. Об этом сообщили представители компании «СамараАвтоГаз» на Дне открытых дверей.

- Мы понимаем, что получение категории D для многих граждан - навык, требующий серьезных затрат. На нашей базе кандидаты смогут бесплатно пройти обучение для дальнейшей работы на предприятии, - рассказал заместитель директора по персоналу «СамараАвтоГаза».

По словам представителя компании, сейчас им, помимо водителей, требуются еще и кондукторы, кассиры, диспетчеры, сотрудники контрольно-ревизионного отдела и отдела безопасности дорожного движения. Всем кандидатам перевозчик обещает полный соцпакет, достойную «белую» зарплату, возможность проживания для иногородних и доставку до места работы. Кроме того, водители автобусов, согласно федеральному законодательству, смогут досрочно выйти на пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU