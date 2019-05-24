2019-05-24T10:52:27+03:00
Общество

В Самаре собираются побить рекорд России по количеству приготовленных пицц за сутки в одной пиццерии

Додо Пицца зовет горожан стать частью рекорда и 26 мая будет продавать Пепперони 25 см за 125 рублей
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Посетителей праздника ждут розыгрыши подарков – фирменные футболки, значки и сумки от Додо, а также множество подарков от партнеров мероприятия. Один счастливчик получит годовой запас пиццы!Посетителей праздника ждут розыгрыши подарков – фирменные футболки, значки и сумки от Додо, а также множество подарков от партнеров мероприятия. Один счастливчик получит годовой запас пиццы!
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В Самаре сотрудники Додо Пицца собираются побить официальный рекорд России по количеству приготовленных пицц за сутки в одной пиццерии. 26 мая с 00:00 до 23:59 Додо будет готовить Пепперони 25 см и продавать за 125 рублей.

- Приедут представители Книги рекорда России и зафиксируют рекорд по количеству приготовленных пицц в одной пиццерии за сутки. В одни руки можно взять до 10 пицц, - рассказали представители сети пиццерий.

Весь день будут развлечения и розыгрыши для гостей праздника. Для детей - аниматоры, ростовые куклы, шоу мыльных пузырей от "Марамель", научное шоу от "Галилео". Для всех гостей музыкальные и танцевальные выступления, пицца-шоу, шаржисты, мимы и фокусники, а также бесплатная сладкая вата от "Дом.ru" с 18 до 20 вечера!

Посетителей праздника ждут розыгрыши подарков – фирменные футболки, значки и сумки от Додо, а также множество подарков от партнеров мероприятия. Один счастливчик получит годовой запас пиццы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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