В Самаре за первый квартал 2019 года вывезли более 4,3 тысяч гаражей и киосков

СЕГОДНЯ 11:15 2019-05-24T11:18:33+03:00

Всего же на территории городских районов числятся более 20 тысяч самовольно установленных сооружений

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В Самаре продолжается борьба с незаконными сооружениями: гаражами, киосками и торговыми павильонами. На данный момент в реестре числятся более 20,5 тысяч гаражей и около 1 тысячи объектов потребрынка. Больше всего нелегальных сооружений — в Кировском и Советском районах.

Сейчас районные администрации активно занимаются вывозом самовольно установленных гаражей и торговых точек — за первый квартал 2019 года были демонтированы более 4,3 тысяч гаражей и киосков. Работа ведется каждый день, но сейчас проблема стоит еще и в том, что после вывоза сооружений остается много мусора. К примеру, в Октябрьском районе вывезли уже 2,2 тысячи тонн отходов, осталось примерно еще 8560 тонн мусора.

Как отметили в ходе заседания в городской думе депутаты и представители районных администраций, что те участки, которые остаются после вывоза гаражей, требуют благоустройства. По словам замглавы департамента градостроительства Самары Бориса Сабурова, сейчас рассматривается возможность устройства на месте бывших гаражных массивов стоянок.

ИСТОЧНИК KP.RU