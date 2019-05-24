«Крылья Советов» крупно проиграли «Кристаллу» в чемпионате России по пляжному футболу
«Крылья Советов» потерпели второе поражение на старте чемпионата России по пляжному футболу. В четверг, 23 мая, самарцы крупно проиграли петербургскому «Кристаллу» 1:7. Пока единственный мяч в чемпионате у волжан забил Денис Коваленко.
- Давайте объективно - лучше мы проиграем здесь, наработаем связки какие-то и так далее. У таких команд, как «Кристалл» точечная ротация, а у нас постоянно новый состав. Легионеры тоже новые – нужно привыкать друг к другу. Это рабочие моменты, мы потеряем здесь, но потом все будет хорошо, - прокомментировал игру футболист «кс» Рустам Шахмельян. Его слова приводит портал beachsoccer.ru.
Следующий матч «Крылья» проведут против клуба «CITY». Матч пройдет сегодня, 24 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU