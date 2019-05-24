2019-05-24T11:24:37+03:00
Спорт

«Крылья Советов» крупно проиграли «Кристаллу» в чемпионате России по пляжному футболу

Матч против команды из Санкт-Петербурга закончился со счетом 1:7
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: beachsoccer.ruФото: beachsoccer.ru
Изменить размер текста:

«Крылья Советов» потерпели второе поражение на старте чемпионата России по пляжному футболу. В четверг, 23 мая, самарцы крупно проиграли петербургскому «Кристаллу» 1:7. Пока единственный мяч в чемпионате у волжан забил Денис Коваленко.

- Давайте объективно - лучше мы проиграем здесь, наработаем связки какие-то и так далее. У таких команд, как «Кристалл» точечная ротация, а у нас постоянно новый состав. Легионеры тоже новые – нужно привыкать друг к другу. Это рабочие моменты, мы потеряем здесь, но потом все будет хорошо, - прокомментировал игру футболист «кс» Рустам Шахмельян. Его слова приводит портал beachsoccer.ru.

Следующий матч «Крылья» проведут против клуба «CITY». Матч пройдет сегодня, 24 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области водитель «Газели» сбил насмерть пешехода-нарушителя
В Самаре доцент кафедры Политеха получила условный срок за взятки от студентов
В Самаре за первый квартал 2019 года вывезли более 4,3 тысяч гаражей и киосков
В Самаре собираются побить рекорд России по количеству приготовленных пицц за сутки в одной пиццерии
«Лада» объявила об уходе Дарьи Дмитриевой и еще 5 гандболисток
В Самаре хотят открыть бесплатную школу для водителей автобусов
Бывший начальник ЦЛРР самарской Росгвардии Дмитрий Сазонов останется под стражей до конца июля
В Самарскую область пытались ввезти 20 тонн «левого» сыра из Казахстана
В Самарской области задержали браконьера, ловившего рыбу в местах нереста
В Новой Самаре около домов посадили 30 новых рябин и каштанов
В Самарской области на площади 150 кв.м полыхали частный дом и баня
В СамГУПС представят новейшие технологии в области цифровизации города
В Самаре у речного вокзала устроят ярмарку сувениров
Первого замглавы Хворостянского района осудили за требование от жителей благотворительных пожертвований
В Самаре 20 чиновников «забыли» указать в декларациях машины, квартиры и банковские счета