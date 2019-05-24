2019-05-24T11:35:26+03:00
Происшествия

В Самаре доцент кафедры Политеха получила условный срок за взятки от студентов

Преподавательница не признала свою вину
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщину задержали в декабре 2017 года при получении взятки от студентаЖенщину задержали в декабре 2017 года при получении взятки от студентаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Ленинский районный суд Самары вынес приговор доценту кафедры «Архитектура жилых и общественных зданий» Политеха, которая обвинялась в получении взяток от студентов.

Напомним, преподавательницу задержали в декабре 2017 года при получении 19 тысяч рублей от студента. За эти деньги она обещала написать в зачетной книжке, что у него нет задолженностей, и проставить зачет без фактической сдачи. В дальнейшем выяснилось, что это была не первая ее взятка. Правоохранители выявили около 7 эпизодов получения женщиной незаконного вознаграждения от студентов по 8 тысяч рублей. На суде преподавательница свою вину не признала, утверждая, что занималась репетиторством.

- Доцент кафедры самарского вуза была признана виновной в получении взяток. Ей назначили 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года, - сообщили в суде.

Также женщине запретили в течение 2 лет заниматься преподавательской деятельностью в вузах и назначили штраф в 380 тысяч рублей. Известно, что прокуратура собирается обжаловать вынесенный преподавательнице приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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