В Самарской области водитель «Газели» сбил насмерть пешехода-нарушителя

СЕГОДНЯ 11:48 2019-05-24T11:48:52+03:00

Пешеход угодил под колеса машины при переходе дороги в неположенном месте Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина скончался на месте до приезда медиков скорой помощи

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В четверг, 23 мая, примерно в 18 часов на 26 км дороги «Тольятти — Ташелка» в Ставропольском районе произошло смертельное ДТП. Там водитель «Газели» сбил пешехода.

- 40-летний водитель «Газели» ехал со стороны Тольятти в направлении Ташелки. В пути следования он наехал на 57-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть в неположенном месте, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пешеход скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU