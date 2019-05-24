В Самарской области водитель «Газели» сбил насмерть пешехода-нарушителя
Мужчина скончался на месте до приезда медиков скорой помощи
Пешеход угодил под колеса машины при переходе дороги в неположенном местеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В четверг, 23 мая, примерно в 18 часов на 26 км дороги «Тольятти — Ташелка» в Ставропольском районе произошло смертельное ДТП. Там водитель «Газели» сбил пешехода.
- 40-летний водитель «Газели» ехал со стороны Тольятти в направлении Ташелки. В пути следования он наехал на 57-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть в неположенном месте, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося пешеход скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU