В Самаре установят мемориальную доску в честь участника восстания в лагере смерти Собибор

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-24T12:37:46+03:00

Доску в память о Ефиме Литвиновском разместят на фасаде дома на улице Куйбышева

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В субботу, 25 мая, в Самаре пройдет торжественное открытие мемориальной доски в честь героя антифашистского сопротивления, участника восстания в лагере смерти Собибор Ефима Литвиновского.

- Памятная доска появится на фасаде дома № 44 на улице Куйбышева. Ее открытие пройдет в 11:00, - сообщили в администрации города.

Ефим Литвиновский был участником Великой Отечественной войны. В польский лагерь смерти он попал в 1941 году. Там он пробыл до октября 1943 года. Именно осенью того года группа военнопленных во главе Александром Печерским, чьим ближайшим соратником был Ефим Литвиновский, организовала восстание и массовый побег. Это было единственное успешное восстание в нацистском лагере. Отметим, что Ефим Литвиновский за воинские заслуги был награжден Орденом Славы.

ИСТОЧНИК KP.RU