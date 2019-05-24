2019-05-24T12:53:19+03:00
Умные вещи

МегаФон – лидер по числу базовых станций LTE в России

Самый большой рост станций зафиксирован в ПФО
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МегаФон продолжает удерживать лидерство по числу базовых станций LTE. На 1 мая 2019 года у оператора 93 424 базовых станций этого стандарта, что на 25 тысяч больше, чем у ближайшего конкурента.

За первые 4 месяца 2019 года количество базовых станций стандарта LTE операторов «Большой четверки» возросло на 11%, составив на 1 мая 272 678, сообщается на сайте Роскомнадзора. Согласно данным регулятора, в России у МегаФона 93 424 базовых станций LTE, у МТС — 68 065, у Теле2 — 60 787, у Билайна - 50 402. МегаФон остается лидером по числу базовых станций данного стандарта, отмечается в сообщении ведомства.

Самый большой рост станций зафиксирован в Центральном (+9%, 85 902 РЭС на начало мая) и Приволжском (+15%, 48 222 РЭС) федеральных округах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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