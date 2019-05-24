2019-05-24T12:59:32+03:00
Общество

В Самарской области МУП накопило перед своими сотрудниками долг по зарплате в 1 млн рублей

Предприятие начало выплачивать работникам деньги только после вмешательства приставов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Благодаря приставам работникам МУПа вернули 681 тысячу рублей по зарплатеБлагодаря приставам работникам МУПа вернули 681 тысячу рублей по зарплатеФото: Архив "КП"
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В Приволжском районе Самарской области на одно из муниципальных унитарных предприятий завели 101 исполнительное производство. Дело в том, что организация задолжала своим сотрудникам 1 млн рублей по зарплате.

- Приставы предупредили предприятие, что, если оно не погасит задолженность, то ему будет грозить уголовная ответственность по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».Также они вынесли постановление о взыскании средств, находящихся на банковских счетах организации, - сообщили в УФССП по Самарской области.

В результате приставы смогли в течение нескольких недель вернуть 76 работникам МУП больше половины суммы долга — 681 тысячу рублей. Если предприятие и дальше продолжит уклоняться от погашения долга, то на его имущество сначала наложат арест, а потом его продадут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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