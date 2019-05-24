В Самарской области в ночь на 25 мая ожидаются заморозки до -2 градусов
В регион объявлено штормовое предупреждение
Заморозки ожидаются местами по региону в воздухе и на поверхности почвыФото: Архив "КП"
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В Самарскую область возвращаются ночные заморозки. По данным синоптиков, они ожидаются местами по региону в воздухе и на поверхности почвы.
- Заморозки до 0...-2 градусов ожидаются в ночь на субботу, 25 мая. В области объявлено штормовое предупреждение, - сообщили в Приволжском УГМС,
Отметим, что температура воздуха сегодня ночью составит 1...6 °C, а днем в субботу 14...19 °C. Осадков не предвидится. В последующие дни, 26 и 27 мая, воздух будет прогреваться до 19...24 °C, однако есть вероятность кратковременных дождей и гроз.
ИСТОЧНИК KP.RU