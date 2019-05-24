В Самаре пенсионер на иномарке не уступил дорогу «четырнадцатой» и получил удар в бок

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-24T13:53:03+03:00

Отечественная легковушка протаранила иномарку, когда та начала поворачивать налево Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

В четверг, 23 мая, около 15:30 в Промышленном районе Самары произошло ДТП. Там на пересечении улиц Солнечной и 7-ой просеки столкнулись Volkswagen Passat и ВАЗ-2114. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- По предварительной версии, аварию спровоцировал 76-летний водитель иномарки. Он, двигаясь по Солнечной, начал поворачивать налево и не уступил дорогу встречной машине. В результате отечественная легковушка врезалась в бок Volkswagen, - рассказали полицейские.

Авария не обошлась без пострадавших. Различные травмы получила 74-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сиденье иномарки. Ее госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

Пенсионер нарушил ПДД и спровоцировал авариюФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU