В Самаре пенсионер на иномарке не уступил дорогу «четырнадцатой» и получил удар в бок
В четверг, 23 мая, около 15:30 в Промышленном районе Самары произошло ДТП. Там на пересечении улиц Солнечной и 7-ой просеки столкнулись Volkswagen Passat и ВАЗ-2114. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- По предварительной версии, аварию спровоцировал 76-летний водитель иномарки. Он, двигаясь по Солнечной, начал поворачивать налево и не уступил дорогу встречной машине. В результате отечественная легковушка врезалась в бок Volkswagen, - рассказали полицейские.
Авария не обошлась без пострадавших. Различные травмы получила 74-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сиденье иномарки. Ее госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.
Пенсионер нарушил ПДД и спровоцировал авариюФото: ГУ МВД России по Самарской области
ИСТОЧНИК KP.RU