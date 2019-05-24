2019-05-24T13:53:03+03:00
Происшествия

В Самаре пенсионер на иномарке не уступил дорогу «четырнадцатой» и получил удар в бок

В аварии пострадала пожилая женщина
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Отечественная легковушка протаранила иномарку, когда та начала поворачивать налевоОтечественная легковушка протаранила иномарку, когда та начала поворачивать налевоФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В четверг, 23 мая, около 15:30 в Промышленном районе Самары произошло ДТП. Там на пересечении улиц Солнечной и 7-ой просеки столкнулись Volkswagen Passat и ВАЗ-2114. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- По предварительной версии, аварию спровоцировал 76-летний водитель иномарки. Он, двигаясь по Солнечной, начал поворачивать налево и не уступил дорогу встречной машине. В результате отечественная легковушка врезалась в бок Volkswagen, - рассказали полицейские.

Авария не обошлась без пострадавших. Различные травмы получила 74-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сиденье иномарки. Ее госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

Пенсионер нарушил ПДД и спровоцировал аварию Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Пенсионер нарушил ПДД и спровоцировал авариюФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Крылья Советов» одержали первую в этом сезоне победу в чемпионате России по пляжному футболу
Команда КВН «Волжане СамГТУ» пробились в полуфинал Высшей лиги КВН
Подрядчик собирается закончить ремонт улицы Победы в Самаре к сентябрю
В Самаре несколько домов останутся без горячей воды на две недели
Пожар в ТЦ "Мега" в Самаре: из здания эвакуировали 1000 человек
В Самарской области нашли 5 неучтенных кладбищ
Очевидцы сообщили, что в одной из новостроек в Самаре обвалилось четыре этажа
В день последнего звонка выпускники самарских школ спели хором на склоне площади Славы
В Самарской области собираются расширить меры поддержки обманутых дольщиков
В Самаре до конца мая переложат трубы на проспекте Ленина
В Самаре разыскали женщину, которая заставила своего сына залезть в мусорный бак
В Самаре главбуха детсада будут судить за премию в 116 тысяч рублей
Дороги Самары протестирует беспилотный автомобиль
В Самарской области в ночь на 25 мая ожидаются заморозки до -2 градусов
В Самарской области МУП накопило перед своими сотрудниками долг по зарплате в 1 млн рублей