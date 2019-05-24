2019-05-24T16:25:07+03:00
Происшествия

В Самаре главбуха детсада будут судить за премию в 116 тысяч рублей

Женщина сама оформила себе денежную выплату
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сотрудницу детсада обвиняют в мошенничестве и служебном подлогеСотрудницу детсада обвиняют в мошенничестве и служебном подлогеФото: Архив "КП"
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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом главный бухгалтер одного из детских садов города. Женщину обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.

- В 2018 году обвиняемая получила премию на общую сумму более 116 тысяч рублей, при этом законных оснований на это у нее не было, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

В настоящее время сотрудники Ленинского межрайонного следственного отдела Самары завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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