2019-05-24T14:35:34+03:00
Происшествия

В Самаре разыскали женщину, которая заставила своего сына залезть в мусорный бак

Нерадивой матери грозит административное наказание
Анастасия ФИЛАТОВА
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На женщину составили два административный протоколаНа женщину составили два административный протоколаФото: скриншот с видео
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В Самаре полицейские установили личность женщины, которая заставила залезть своего 12-летнего ребенка в мусорный бак, а после агрессивно общалась с прохожими.

- Подозреваемой оказалась 31-летняя жительница Самары. В отношении нее были составлены протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Неисполнение родителями несовершеннолетних по их содержанию и воспитанию». Женщине грозит штраф или административный арест до 15 суток, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, конфликт произошел на днях в одном из новых микрорайонов в Красноглинском районе Самары. По словам местных жителей, женщина заставила своего ребенка залезть в мусорный бак в поисках просрочки, которую туда регулярно выкидывают сотрудники ближайшего супермаркета. Об этом стало известно после того, как самарцы опубликовали в сети видео происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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