В Самаре разыскали женщину, которая заставила своего сына залезть в мусорный бак

СЕГОДНЯ 14:34 2019-05-24T14:35:34+03:00

На женщину составили два административный протокола Фото: скриншот с видео

Изменить размер текста: A A

В Самаре полицейские установили личность женщины, которая заставила залезть своего 12-летнего ребенка в мусорный бак, а после агрессивно общалась с прохожими.

- Подозреваемой оказалась 31-летняя жительница Самары. В отношении нее были составлены протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Неисполнение родителями несовершеннолетних по их содержанию и воспитанию». Женщине грозит штраф или административный арест до 15 суток, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, конфликт произошел на днях в одном из новых микрорайонов в Красноглинском районе Самары. По словам местных жителей, женщина заставила своего ребенка залезть в мусорный бак в поисках просрочки, которую туда регулярно выкидывают сотрудники ближайшего супермаркета. Об этом стало известно после того, как самарцы опубликовали в сети видео происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре цыганка засунула своего ребенка в мусорный бак в поисках просроченной еды

Горожане сняли на видео, как женщина использует свое чадо для добычи пропитания (подробности)

В Самаре полиция начала проверку после публикации видео с ребенком в мусорном баке

Сейчас правоохранители разыскивают мать, которая засунула сына в контейнер (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU