В Самаре разыскали женщину, которая заставила своего сына залезть в мусорный бак
В Самаре полицейские установили личность женщины, которая заставила залезть своего 12-летнего ребенка в мусорный бак, а после агрессивно общалась с прохожими.
- Подозреваемой оказалась 31-летняя жительница Самары. В отношении нее были составлены протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Неисполнение родителями несовершеннолетних по их содержанию и воспитанию». Женщине грозит штраф или административный арест до 15 суток, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Напомним, конфликт произошел на днях в одном из новых микрорайонов в Красноглинском районе Самары. По словам местных жителей, женщина заставила своего ребенка залезть в мусорный бак в поисках просрочки, которую туда регулярно выкидывают сотрудники ближайшего супермаркета. Об этом стало известно после того, как самарцы опубликовали в сети видео происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU