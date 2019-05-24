2019-05-24T14:49:46+03:00
Общество

В Самаре до конца мая переложат трубы на проспекте Ленина

Энергетикам предстоит заменить около 200 метров теплотрассы
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Теплоэнергетики уже заменили изношенные трубы под улицей ОсипенкоТеплоэнергетики уже заменили изношенные трубы под улицей ОсипенкоФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре специалисты Предприятия тепловых сетей заменили теплотрассы диаметром 500 мм в районе пересечения улицы Осипенко и проспекта Ленина. Энергетики выполнили все работы внутри канала, поэтому движение по дороге не перекрывалось.

- Мы заменили около 25 метров теплотрассы без вскрытия асфальта. Кроме того, на время работ мы запитали ближайшие жилые кварталы от другой теплотрассы, что позволило не отключать горячую воду, - рассказал исполнительный директор АО «ПТС» Айдар Ильясов.

Как сообщают представители предприятия, сейчас перекладка труб продолжается на проспекте Ленина. Там планируется заменить более 200 метров коммуникаций. Теплоэнергетики планируют завершить эти работы до конца мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Крылья Советов» одержали первую в этом сезоне победу в чемпионате России по пляжному футболу
Команда КВН «Волжане СамГТУ» пробились в полуфинал Высшей лиги КВН
Подрядчик собирается закончить ремонт улицы Победы в Самаре к сентябрю
В Самаре несколько домов останутся без горячей воды на две недели
Пожар в ТЦ "Мега" в Самаре: из здания эвакуировали 1000 человек
В Самарской области нашли 5 неучтенных кладбищ
Очевидцы сообщили, что в одной из новостроек в Самаре обвалилось четыре этажа
В день последнего звонка выпускники самарских школ спели хором на склоне площади Славы
В Самарской области собираются расширить меры поддержки обманутых дольщиков
В Самаре разыскали женщину, которая заставила своего сына залезть в мусорный бак
В Самаре главбуха детсада будут судить за премию в 116 тысяч рублей
В Самаре пенсионер на иномарке не уступил дорогу «четырнадцатой» и получил удар в бок
Дороги Самары протестирует беспилотный автомобиль
В Самарской области в ночь на 25 мая ожидаются заморозки до -2 градусов
В Самарской области МУП накопило перед своими сотрудниками долг по зарплате в 1 млн рублей