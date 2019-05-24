В Самаре до конца мая переложат трубы на проспекте Ленина

СЕГОДНЯ 14:49 2019-05-24T14:49:46+03:00

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В Самаре специалисты Предприятия тепловых сетей заменили теплотрассы диаметром 500 мм в районе пересечения улицы Осипенко и проспекта Ленина. Энергетики выполнили все работы внутри канала, поэтому движение по дороге не перекрывалось.

- Мы заменили около 25 метров теплотрассы без вскрытия асфальта. Кроме того, на время работ мы запитали ближайшие жилые кварталы от другой теплотрассы, что позволило не отключать горячую воду, - рассказал исполнительный директор АО «ПТС» Айдар Ильясов.

Как сообщают представители предприятия, сейчас перекладка труб продолжается на проспекте Ленина. Там планируется заменить более 200 метров коммуникаций. Теплоэнергетики планируют завершить эти работы до конца мая.

ИСТОЧНИК KP.RU