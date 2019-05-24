В день последнего звонка выпускники самарских школ спели хором на склоне площади Славы

СЕГОДНЯ 15:54 2019-05-24T16:24:25+03:00

В этом году из самарских школ выпускаются почти 14 тысяч одиннадцатиклассников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В пятницу, 24 мая, в самарских школах для тысяч выпускников прозвенел последний звонок. В этом году учебные заведения региона заканчивают 13816 одиннадцатиклассников. Впереди у них еще сдача экзаменов и поступление в вузы, но сегодня для них устроили большой общегородской праздник.

- Очень хочется, чтобы ваши светлые умы остались в Самаре, в наших вузах, многие из которых имеют международное признание. Но где бы вы не продолжили образование - верьте в свои силы, стремитесь к получению новых знаний для успешного будущего нашего города и страны, - отметила глава города Елена Лапушкина на торжественной линейке в гимназии № 4.

Отметим, что общий праздник для самарских выпускников сегодня прошел на площади Славы. Он собрал около 3 тысяч одиннадцатиклассников со своими учителями и родителями. Сначала для них выступали различные творческие коллективы города, а потом они сами приняли участие во флэшмобе. Все вместе выпускники исполнили песню «Куда уходит детство».

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ИСТОЧНИК KP.RU