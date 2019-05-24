2019-05-24T20:15:45+03:00
Происшествия

Очевидцы сообщили, что в одной из новостроек в Самаре обвалилось четыре этажа

Однако представители застройщика отрицают, что произошло ЧП
Евгения ВАСИНАМария ШЕСТЕРИКОВА
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Видимых обрушений на стройплощадке нетВидимых обрушений на стройплощадке нетФото: Евгения ВАСИНА
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В пятницу, 24 мая появилась информация, что в Самаре обвалились лестничные пролеты четырех этажей в новостройке жилого комплекса «Логика». Об этом сообщили очевидцы, прислав фото в редакцию «Комсомольской правды» - Самара». Правда по фото невозможно определить, где именно оно сделано. Источник заверил, что лестничные проемы в доме обрушились с 24 по 20 этаж.

- Это был дом, готовый под сдачу, - рассказали корреспонденту «КП»-Самара». - Внутри посыпались лестничные проемы. Риэлтор попыталась привести клиентов - посмотреть на квартиру. Они туда не смогли даже попасть.

Жилой комплекс находится в Октябрьском районе на пересечении улиц Авроры и Съездовской. Однокомнатные квартиры продаются в доме от 2 миллионов рублей. Дом, как говорится на сайте застройщика, должны были сдать во втором квартале 2020 года.

В группе компаний «Берег», которая и занимается застройкой, информацию отрицают.

- С домами все в порядке. Представляете, если бы четыре этажа на самом деле обрушились? - уверяет вице-президент группы компаний Вячеслав Сидорович.

Рабочие на строительной площдаке также рассказали корреспонденту "КП"-Самара", что никаких обрушений не видели, но и показать эти этажи отказались: "Может люди увидели строительную пыль и решили, что у нас что-то рухнуло? Возможно, это происки конкурентов".

Официальных сообщений о ЧП на стройке от экстренных служб также пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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