2019-05-24T18:16:02+03:00
Общество

В Самаре несколько домов останутся без горячей воды на две недели

Речь о периоде с 27 мая по 10 июня
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Без воды останутся жители домов на нескольких улицах.Без воды останутся жители домов на нескольких улицах.Фото: "КП" Архив
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В Самаре на две недели без горячей воды останутся жители нескольких многоэтажек. Все из-за гидравлических испытаний тепловых сетей. Без воды с 27 мая по 10 июня останутся дома в границах улицы Алма-Атинской, Карла Маркса, Стара-Загоры, Ташкентской, Демократической, Ново-Садовой, Солнечной, Гастелло, Санфировой, Литвинова, Мелекесской, а также Заводского шоссе.

Кроме того, теплоэнергетики предупреждают самарцев – во время испытаний находиться рядом с надземными трубопроводами и тепловыми камерами опасно. Испытания призваны выявить слабые места в тепловых сетях. Кроме того, около опасных зон лучше не парковать свои машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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