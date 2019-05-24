Подрядчик собирается закончить ремонт улицы Победы в Самаре к сентябрю
В Самаре начали ремонт улицы Победы. Обновление проезжей части проведут от улицы Елизарова до проспекта Кирова и сделают это способом, который в мэрии города назвали «от фасада до фасада».
- Это первый объект, который приведут в порядок на принципах контракта жизненного цикла. В самарской практике дорожного ремонта такая инициатива реализуется впервые – по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - рассказали в горадминистрации.
Новшество в том, что подрядчик не только отремонтирует улицу, но и в течение пяти лет будет следить за ее состоянием и устранять дефекты за свой счет.
- Подрядчик возьмет на себя еще и всесезонное содержание. Например, зимой - расчистку и вывоз снега, обработку противогололедными материалами, летом - уборку мусора, пылесошение вакуум-подметальными машинами, мойку и т. д, - отметили в мэрии.
Специалисты считают, что это побудит ремонтные бригады более добросовестно относиться к своей работе.
Общая площадь работ – 27 200 квадратных метров. Ремонт должны закончить к конку октября, однако подрядчик считает, что сделать это можно к сентябрю.
ИСТОЧНИК KP.RU