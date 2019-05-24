Подрядчик собирается закончить ремонт улицы Победы в Самаре к сентябрю

СЕГОДНЯ 18:40 2019-05-24T18:40:59+03:00

Обновляют улицу по новой схеме, которая должна побудить бригады более качественно выполнять свою работу

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В Самаре начали ремонт улицы Победы. Обновление проезжей части проведут от улицы Елизарова до проспекта Кирова и сделают это способом, который в мэрии города назвали «от фасада до фасада».

- Это первый объект, который приведут в порядок на принципах контракта жизненного цикла. В самарской практике дорожного ремонта такая инициатива реализуется впервые – по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - рассказали в горадминистрации.

Новшество в том, что подрядчик не только отремонтирует улицу, но и в течение пяти лет будет следить за ее состоянием и устранять дефекты за свой счет.

- Подрядчик возьмет на себя еще и всесезонное содержание. Например, зимой - расчистку и вывоз снега, обработку противогололедными материалами, летом - уборку мусора, пылесошение вакуум-подметальными машинами, мойку и т. д, - отметили в мэрии.

Специалисты считают, что это побудит ремонтные бригады более добросовестно относиться к своей работе.

Общая площадь работ – 27 200 квадратных метров. Ремонт должны закончить к конку октября, однако подрядчик считает, что сделать это можно к сентябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU