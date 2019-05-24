2019-05-24T19:16:57+03:00
Общество

Команда КВН «Волжане СамГТУ» пробились в полуфинал Высшей лиги КВН

Четвертьфинальную игру можно будет посмотреть в воскресенье на Первом канале
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Волжане СамГТУ». Фото: администрация Самары«Волжане СамГТУ». Фото: администрация Самары
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В четверг, 23 мая, в Театре российской армии в Москве прошли съемки четвертьфинала Высшей лиги КВН. По итогам игры самарская команда «Волжане СамГТУ» пробилась в полуфинал, сообщает пресс-служба городской мэрии.

- В игре принимали участие «НАТЕ», ст. Брюховецкая, Краснодарский край; «Волжане СамГТУ», Самарская область; «Селивановы», Ульяновск; «Так-то», СФУ, г. Красноярск; «Сборная Снежногорска». Игру команд оценивало жюри в составе: Юлий Гусман, Алексей Ягудин, Валдис Пельш, Вячеслав Муругов, Константин Эрнст, - говорится в сообщении.

Полуфинал пройдет в октябре. Четвертьфинальную игру можно будет посмотреть в воскресенье, 26 мая, в 22:30 на Первом канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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