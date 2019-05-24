2019-05-24T19:43:15+03:00
Спорт

«Крылья Советов» одержали первую в этом сезоне победу в чемпионате России по пляжному футболу

Самарцы обыграли «CITY» 3:2
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: beachsoccer.ruФото: beachsoccer.ru
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«Крылья Советов» одержали первую победу в сезоне чемпионата России по пляжному футболу, который в эти дни проходит в Москве. Волжане обыграли клуб «CITY» из Ленинградской области, сообщает beachsoccer.ru.

Счет во встрече открыл бразильский легионер «Крыльев» Лукао, который отправил мяч в сетку прямым ударом с угла поля. Удвоил преимущество самарцев Волошин с передачи того же Лукао.

После этого «ленинградцы» смогли собраться и отыгрались, однако окончательную точку в матче поставил еще один бразилец «КС» Фелипе – 3:2.

Следующий матч «Крылья Советов» сыграют против ЦСКА в субботу, 25 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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