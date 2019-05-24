2019-05-24T21:17:24+03:00
Происшествия

В Тольятти будут судить наркокурьера из Санкт-Петербурга, который делал «закладки» в нескольких регионах страны

Ему вменяют 44 эпизода преступлений
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Наркокурьеру светит до 20 лет лишения свободы или пожизненное.Наркокурьеру светит до 20 лет лишения свободы или пожизненное.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ставропольском районном суде Тольятти будут судить 30-летнего петербуржца, которого обвиняют в незаконном сбыте наркотиков. Мужчина делал тайники-«закладки» с гашишем и амфетамином. Всего в уголовном деле 44 эпизода преступлений, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- Данный гражданин в мае-июне 2018 года, передвигаясь по территории Республики Карелия, Новгородской, Псковской, Ульяновской и Самарской областей, осуществлял незаконный сбыт крупных партий гашиша и амфетамина путем организации по пути следования тайников-«закладок», - говорится в сообщении.

Поймали «курьера» сотрудники ГИБДД. Они остановили машину мужчины на посту ДПС «Зеленовка» и нашли в ней 50 свертков с психотропным веществом.

- В ходе межрегиональной следственно-оперативной работы из незаконного оборота изъяли около 2 кг амфетамина и почти 0,5 кг гашиша. Смертельное содержимое некоторых «закладок» все-таки успело достаться «потребителям» до вмешательства правоохранительных органов, - сообщили в прокуратуре.

Наркокурьеру светит до 20 лет лишения свободы или пожизненное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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